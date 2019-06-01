نيجيرفان بارزاني يكشف فحوى المحادثات مع مسؤولي بغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، استعداد الاقليم لحل كافة القضايا الخلافية مع بغداد استنادا لبنود الدستور العراقي.

وبين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ملفات خلافية عالقة كملف النفط والرواتب وغيرها.

ونشر بارزاني على صفحته في موقع تويتر "التقيت بالزعماء العراقيين في بغداد وأكدت مجددا ان اقليم كوردستان مستعد لحل جميع القضايا المعلقة مع الحكومة الاتحادية العراقية وفقا للدستور ومواصلة التعاون الثنائي".

ووصل بارزاني الى بغداد اليوم الخميس في اول زيارة له خارج الاقليم منذ أن تولى منصبه رسمياً قبل عشرة أيام.

والتقى المسؤول الكوردي الرفيع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح، كما التقى برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين اربيل وبغداد تشهد تحسناً منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رئيساً لوزراء البلاد اواخر تشرين الاول اكتوبر 2018.

سوار أحمد