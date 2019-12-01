اردوغان: بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي راس العين وتل ابيض

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين بشمال شرق سوريا.

وقال اردوغان في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

واشار إلى ان أي طرف لن يستطيع بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.

ولفت اردوغان الى ان "الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليار يورو، بينما تجاوز ما أنفقناه عليهم 40 مليار دولار".

وشنت أنقرة في 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية على مناطق بشمال شرق سوريا تمكن بموجبها من السيطرة على مدينتي راس العين وتل ابيض بمساعدة فصائل سورية معارضة.

وفي 22 أكتوبر، أسفرت قمة روسية تركية، في مدينة سوتشي عن توقيع مذكرة تفاهم بين موسكو وأنقرة حول تسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

سوار احمد