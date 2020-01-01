واشنطن تبدي استعدادها لتوسيع دور شركات الطاقة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ابدت واشنطن استعدادها لتوسيع دور شركات الطاقة في إقليم كوردستان.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، اليوم الجمعة 10 كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، محادثات هاتفية تناولا فيها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير بروليت استعداد وزارة الطاقة الأمريكية لتوسيع دور الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة بإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للتنسيق بشأن الإجراءات التي من شأنها أن تعزز أمن الطاقة في المنطقة.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك وبشكل وثيق بهدف تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة.

سوار احمد