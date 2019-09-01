المخابرات العراقية تنفي تصريحاً حول الهجوم على السعودية

اربيل (كوردستان 24)- نفى جهاز المخابرات العراقي الاثنين قيام اي مسؤول في الجهاز بالادلاء باي تصريح حول الهجوم الذي طال منشأتي نفط سعوديتين.

ويأتي هذا النفي بعدما نسب موقع (ميدل إيست آي) البريطاني الى مسؤول في المخابرات العراقية القول إن الضربات أطلقت من معسكرات للحشد الشعبي في الجنوب العراقي.

وبحسب التصريح المنسوب فان الهجمات على منطقتي بقيق والخريص كانت ردا على الغارات الإسرائيلية بطائرات مسيرة على معسكرات للحشد الشعبي.

وقال متحدث باسم جهاز المخابرات العراقي في بيان وزع على الصحفيين إن أي مسؤول في الجهاز لم يقم "بالتصريح لموقع ميدل ايست اونلاين، او اي جهة اعلامية اخرى خصوصا فيما يتعلق بالهجمات التي طالت مؤسسات نفطية شرق المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "الجهاز ملتزم بنص وروح البيان الصادر عن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء" الذي نفى فيه أن تكون اراضي العراق قد استخدمت منطلقاً لشن هجوماً على السعودية.

كان نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان قد اتهم الحشد الشعبي بالضلوع في الهجوم على الرغم من أن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن طهران بالمسؤولية.