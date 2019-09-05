المفوضية تحدد موعد تسجيل تحالفات الانتخابات المحلية

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق الثلاثاء عن تحديد موعد تسجيل تحالفات الانتخابات المحلية اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وبعد تأجيل متكرر، اتفقت القوى العراقية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 1 نيسان ابريل 2020. وجرت آخر انتخابات محلية في العراق عام 2013. وكان يتعين ان تجرى عام 2016 إلا ان ظهور تنظيم داعش وما تبعه من حرب لطرده ارجأ ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية رياض البدران في بيان إنه تقرر "فتح مدة التحالفات الانتخابية للاحزاب المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019".

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كوردستان الذي يتألف من اربع محافظات.

وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوض المحلية غير منتظمة بإقليم.

وكانت قوى سياسية طالبت مراراً بإجراء الانتخابات المحلية بوقت واحد مع الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار مايو 2018، لكن الخلافات حالت دون ذلك.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.

وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية.