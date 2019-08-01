حريق هائل يلتهم مخازن لقطع غيار السيارات في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- التهم حريق هائل اليوم الخميس مخازن مخصصة لقطع غيار السيارات في مدينة اربيل دون أن يوقع اصابات.

واندلع الحريق في الوقت الذي تشهد فيه اربيل عاصفة ترابية وهو ما ساعد اتساع رقعة النيران وعرقلة جهود رجال الاطفاء لإخماده.

وقالت مراسلة كوردستان 24 إن النيران التهمت ثلاثة مخازن على الاقل.

وهرع الناس الذين تجمعوا حول مكان الحادث وقام بعضهم بإخراج بعض الادوات الاحتياطية الى خارج المخازن حتى لا تطالها النيران.

ولم يتسن معرفة سبب الحريق غير أن السلطات المحلية كثيرا ما تعزوه الى تماس كهربائي لعدم التزام اصحاب المحال بإجراءات السلامة.