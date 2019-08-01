بارزاني "قلق" على البصرة وعشائرها تدعوه لزيارتها وتبلغه مطلباً

اربيل (كوردستان 24)- أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الأربعاء عن قلقه من تردي الخدمات في البصرة، مبدياً الاستعداد لدعم مطالب سكان المدينة التي وصفها بأنها "شريان العراق" الاقتصادي.
وجاء حديث بارزاني خلال استقباله في اربيل وفداً كبيراً من أهالي محافظة البصرة، ضم عدداً من رؤساء العشائر ورجال الدين والشخصيات الأكاديمية ووجهاء المحافظة.
وذكر بيان أصدره مكتب الزعيم الكوردي أن "أعضاء الوفد الضيف عبروا عن سعادتهم وتقديرهم للقاء، وأبلغوا تحيات وتقدير أهالي البصرة للرئيس بارزاني وشعب كوردستان. مؤكدين على حب ومودة البصريين للرئيس بارزاني والكوردستانيين".
وأشار الوفد الضيف الى "العلاقات الأخوية التاريخية بين أهالي البصرة وشعب كوردستان، معلنين أن المودة بين البصريين والكورد أدت الى وقوف عشرات الآلاف من البصريين في انتظار واستقبال البارزاني الخالد ورفاقه خلال عودتهم من الإتحاد السوفيتي السابق".
وأكد أن "أهالي البصرة مازالوا يكنون تلك المودة تجاه الرئيس بارزاني وشعب كوردستان ويريدون تعزيز تلك العلاقات التاريخية والأخوية".
وجاء في البيان "وفي ذات الإطار، وجه الوفد الضيف دعوة للرئيس بارزاني لزيارة محافظتهم في الوقت المناسب".
وتحدث الوفد الضيف عن "العقد والمشكلات وخاصة انعدام الخدمات، في محافظة البصرة، وتمنوا بلوغ التقدم الحاصل في إقليم كوردستان إلى بقية مناطق العراق، ولأجل تحقيق ذلك الهدف دعوا الرئيس بارزاني إلى العمل من خلال وزراء وممثلي الكورد في بغداد من أجل تنفيذ المشاريع الإعمارية والسكنية في محافظة البصرة ومعالجة مشكلاتها".
من جانبه، أكد بارزاني "على ضرورة تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية بين شعب كوردستان وأهالي البصرة وعموم العراقيين"، معلناً أنه "رغم المحاولات الكثيرة للأنظمة العراقية المتعاقبة لتحويل مشكلات الكورد مع السلطات العراقية الى مشكلات بين الكورد والعرب، إلا أن الثورة الكوردستانية، منعت ذلك.
وأعرب عن تقديره وإحترامه وحبه الشديد للأخوات والإخوة في البصرة.
وبخصوص المشكلات الخدمية في محافظة البصرة، فقد أبدى الرئيس بارزاني قلقه حيالها، معرباً عن استغرابه تجاه انعدام الخدمات في محافظة "تعتبر شرياناً حيوياً للإقتصاد العراقي". مؤكداً أنه "سيعمل بجد ودون تقصير من أجل مساندة ودعم مطالب أهالي البصرة".
وفي ذات اللقاء، جرى بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، كما أعلن بارزاني عن "وجود أجواء إيجابية سائدة، ووجود الحوار والتفاهم بين الجانبين من أجل معالجة المشكلات"، مؤكداً على "ضرورة اللجوء الدائم إلى الحوار والطرق السلمية".
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