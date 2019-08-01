بارزاني "قلق" على البصرة وعشائرها تدعوه لزيارتها وتبلغه مطلباً

اربيل (كوردستان 24)- أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الأربعاء عن قلقه من تردي الخدمات في البصرة، مبدياً الاستعداد لدعم مطالب سكان المدينة التي وصفها بأنها "شريان العراق" الاقتصادي.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله في اربيل وفداً كبيراً من أهالي محافظة البصرة، ضم عدداً من رؤساء العشائر ورجال الدين والشخصيات الأكاديمية ووجهاء المحافظة.

وذكر بيان أصدره مكتب الزعيم الكوردي أن "أعضاء الوفد الضيف عبروا عن سعادتهم وتقديرهم للقاء، وأبلغوا تحيات وتقدير أهالي البصرة للرئيس بارزاني وشعب كوردستان. مؤكدين على حب ومودة البصريين للرئيس بارزاني والكوردستانيين".