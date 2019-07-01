کوردستان

معابد وكنائس ومزارات شيعية.. سنجار كما لم ترها من قبل في 42 صورة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
معابد وكنائس ومزارات شيعية.. سنجار كما لم ترها من قبل في 42 صورة
يقول الايزيديون إن الشيخ عدي كان القوة الدافعة وراء الإيزيدية الحديثة التي تمارس اليوم (صورة/ كوردستان 24)
سنجار كنائس معابد

اربيل (كوردستان 24)- يقول المؤرخون إن تاريخ قبائل الايزيديين ينقسم الى حقبتين رئيسيتين اولهما قبل الشيخ عدي والثانية بعده.

والشيخ عدي بن مسافر الأموي ولد في بلاد الشام عام 1075، ويجله الايزيديون ويعتبرونه من قديسي طائفتهم. ولد في قرية بيت فار بالقرب من مدينة بعلبك في لبنان الحالي ولا يزال منزله مزارا إلى يومنا هذا. ويعتقد الايزيديون أنه تجلى للملاك طاووس.

ويقول الايزيديون إن الشيخ عدي كان القوة الدافعة وراء الإيزيدية الحديثة التي تمارس اليوم وخصوصاً في سنجار موطن الايزيديين.

 

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