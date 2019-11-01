أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر محلي لكوردستان 24 الأحد إن مجلس محافظة نينوى انتخب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً.

وأضاف أن الجبوري انتخبه 23 من الاعضاء الحاضرين للجلسة، مشيراً الى أن آلية الانتخاب جرت في "إطار قانوني وبسلاسة وبدون أي مشاكل".

وتابع "التصويت تم باغلبية الحاضرين".

ويبلغ عدد مجلس محافظة نينوى 39 عضواً.

واعتبر النائب الشبكي سالم محمد شبك في بيان، اختيار الجبوري خطوة صحيحة، ووصفه بانه "شخصية وطنية بعيدة عن الارتباط بخارج الحدود".

وكان مجلس محافظة نينوى قد أقال قبل أيام قلائل منصور المرعيد، مما دفعه الى عقد مؤتمر صحفي ووصف فيه القرار بغير القانوني، مشيراً بذلك الى قرار أصدره البرلمان يقضي بتجميد عمل مجالس المحافظات في العراق على وقع الاحتجاجات.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي قد أحال نجم الجبوري الى التقاعد بعد إعفائه من قيادة عمليات نينوى قبل نحو ستة اشهر.

واعترض المرعيد على انتخاب خليفة له، وقال في بيان أصدره مكتبه "لا نعترف بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك جلسة اليوم... كونها تفتقر إلى السند القانوني وما زلت أمارس مهامي كمحافظ".

وتابع "لن أتخلى عن منصبي إلا بمرسوم جمهوري".