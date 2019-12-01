العراق يستعيد "دفعة طوعية" أخرى من لاجئي تركيا براً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الخميس عودة دفعة جديدة من اللاجئين الذين لاذوا بتركيا ضمن برنامج "العودة الطوعية".

ولجأ الآلاف من العراقيين الى تركيا فيما فر آخرون الى سوريا بعد سيطرة داعش على مناطقهم وخصوصاً في الموصل وما حولها. وتضاعف العدد بعد بدء تحرير ديارهم في معارك استمرت ثلاث سنوات وحولت الكثير من المنازل والبنية التحتية الى إطلال.

وقالت وزارة الهجرة في بيان إنها أعادت الى البلاد 65 لاجئاً عراقياً من تركيا "ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك" بإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن رحلة العودة اللاجئين العراقيين كانت من أنقرة وسامسون وقونيا وجروم.

وجاء في البيان "تم التنسيق مع وزارة النقل و الجهات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد".

ويمثل هذا العدد أحدث دفعة من اللاجئين العراقيين تعود الى الديار عقب إعلان هزيمة تنظيم داعش قبل نحو عامين.

ولم تحدد الوزارة المناطق الأصلية التي عادها إليها اللاجئون. وسبق أن أعاد العراق دفعات أخرى من اللاجئين في تركيا ومعظمهم كانوا من الموصل ومحيطها.

وكثفت السلطات العراقية مساعيها على الأرض لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم على شكل دفعات بعد سنوات من النزوح والتشرد.