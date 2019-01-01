قنبلة تقتل شرطياً وتصيب ضابطاً قرب كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قتل شرطي وأصيب ضابط بجروح بعد انفجار قنبلة على دورية أمنية في مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك، حسبما افاد مصدر امني.

ووقع التفجير مساء امس الخميس بينما كانت سيارة للشرطة الاتحادية تقوم بدورية في قرية تتبع بلدة العباسي التي كانت يوماً معقلاً رئيسياً لداعش.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن التفجير وقع في قرية غريب وانه استهدف سيارة كانت تقل آمر الفوج الثاني في اللواء التاسع ضمن الشرطة الاتحادية.

وأضاف أن التفجير اسفر عن مقتل احد مرافقيه بينما اصيب الآمر، وهو ضابط برتبة مقدم ركن، بجروح نقل على اثرها الى المستشفى لعلاجه.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير الذي يعد الاحدث في جنوب غرب كركوك من بين سلسلة هجمات على قوات الأمن تبنى تنظيم داعش معظمها.