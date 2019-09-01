مسرور بارزاني: نسعى لاتفاق شامل مع بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الاقليم يسعى لاتفاق شامل مع بغداد يصب في مصلحة العراقيين جميعا.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال مسرور بارزاني وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال غريغوري كرودر.

وقال رئيس وزراء كوردستان "إن مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل الى اتفاق شامل يهدف لحل المشاكل كافة بموجب الدستور".

وأردف قائلا: "إن التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

وتم في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الإقليمية، فضلاً عن التنسيق الأمني للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً يحول دون عودة النازحين الى ديارهم.

هذا وحضر الاجتماع وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى القنصل الامريكي العام في أربيل ستيفن فاجن.

سوار أحمد