بارزاني وصالح يتباحثان في اربعة ملفات ويؤكدان على امر

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والرئيس العراقي برهم صالح على عدة قضايا، فيما أكدا على ضرورة استمرار الحوار لحل كافة الخلافات.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال بارزاني لبرهم صالح والوفد المرافق في اربيل.

وتناول اللقاء الحديث عن الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل، والمناطق المتنازع عليها، وصياغة القوانين الاتحادية، والمخاوف من التهديدات الارهابية.

واكد الجانبان على اهمية استمرار الحوار لحل كافة المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استنادا على الدستور العراقي.

واللقاء الذي حضره وزير المالية العراقي فؤاد حسين وهوشيار زيباري ومحمود محمد القياديان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وغيرهم تم فيه بحث المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية في اقليم كوردستان والتأكيد على ضرورة وحدة الصف الكوردستاني.