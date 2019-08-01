مسرور بارزاني يهنئ بحلول الأضحى ويأمل استتباب أمن العالم

اربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت بحلول عيد الأضحى، معرباً عن أمله بانتهاء التوترات واستتباب الأمن في العالم.

وقال بارزاني في بيان إن "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتوجه بأحر التهاني والتبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم، كما أهنئ ذوي الشهداء والبيشمركة الأبطال بشكل خاص".

‎واضاف "نأمل في هذه المناسبة المباركة أن تنتهي جميع التوترات والإشكالات التي تعاني منها المنطقة بشكل سلمي وعن طريق الحوار وأن يستتب الأمن والسلام والاستقرار في جميع الأرجاء.

‎وتابع "كما نأمل أن نتعاون جميعاً وبصفوف موحدة على خدمة الشعب والتقدم بالوطن بشكل أفضل".