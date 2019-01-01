واشنطن تعمم "تجربة عراقية" بشأن إيران.. وتقترح بغداد "ترانزيت"

اربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة (عرب نيوز) الانجليزية، عن مساعٍ يجريها المسؤولون الامريكيون والإيرانيون لإبرام صفقة تسمح لطهران بتصدير كميات محدودة من النفط مقابل البضائع، وهي التجربة التي عاشها العراق بعد غزوه الكويت في تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة المملوكة للسعودية عن مصادر عراقية، أن المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في المراحل الأولى من التفاوض بشأن الصفقة.

وبحسب المصادر فإن العراق سيكون "ممراً" لكل من صادرات النفط والبضائع. ولم تسم الصحيفة تلك المصادر بأسمائها الصريحة، لكنها قالت إنها على اطلاع بالمحادثات.

غير أن مصادر حكومية امريكية نفت وجود أي اتفاق مع الايرانيين بهذا الصدد، في الوقت الذي تريد واشنطن وبصورة علنية، خفض الصادرات الايرانية من النفط الى الصفر.

إلا أن مسؤولاً عراقياً مطلعاً أكد وجود محادثات، وقال إن الصفقة تمثل "بادرة حسن نية قدمها الأمريكيون لتهدئة التوتر بين البلدين".

وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها الاولى.

وتدعم إيران، بالمال والسلاح، العشرات من الفصائل المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة تهديداً على مصالحها وحلفائها في المنطقة. ويقول المسؤولون الامريكيون إن منع تمويل تلك الفصائل هو أحد الاهداف المعلنة للعقوبات الامريكية.

وقال مسؤول عراقي مطلع على المحادثات "الهدف الرئيسي الذي يتطلع الأمريكيون لتحقيقه هو منع الإيرانيين من الحصول على أي أموال".

ولم تكشف الصحيفة عن اسم المسؤول شأنه شأن باقي المصادر لحساسية الموضوع.

وقال المسؤول "ستسمح الصفقة للأميركيين بالتحكم ومراقبة في كل شيء (بما يشمل) كمية النفط الخام الإيراني المصدر ونوع البضائع المستوردة، وضمان عدم دفع أي مبالغ نقدية".

وتابع "هذا سوف يشل الإيرانيين ويجبرهم على التخلي عن الفصائل المسلحة التي يمولونها وسيبقيهم منشغلين في التعامل مع الوضع الإيراني الداخلي".

وتشير الصحيفة الى أنه من المعتقد أن الصفقة الاولية قد ابرمها وزير النفط الايراني بيجن زنكنه خلال زيارة غير معلنة الى العراق قبل نحو شهر، إلا انها لم تُحسم بعد، حيث لا تزال بعض التفاصيل قيد البحث مثل كميات النفط المراد بيعها والمشتري الرئيسي ونوعية البضائع في المقابل.