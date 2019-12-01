كندا تعرض مساعدة أربيل وبغداد في "النظام الاتحادي"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الاثنين 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019، السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون، بحسب بيان حكومي.

وذكر البيان أنه السفير الكندي قدم خلال اللقاء التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تسمنه رئاسة الحكومة، وتمنى له النجاح في عمله، وعبّر عن أمله بتعزيز العلاقات بين كندا وإقليم كوردستان والعراق عامة.

وابدى السفير الكندي استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان والعراق عبر الاستفادة من التجربة الكندية وخبرتها في النظام الاتحادي.