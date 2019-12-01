کوردستان

كندا تبدي استعدادها لنقل خبراتها "الاتحادية" لإقليم كوردستان والعراق

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كندا تعرض مساعدة أربيل وبغداد في "النظام الاتحادي"
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يلتقي السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون – صورة: KRG
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الاثنين 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019، السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون، بحسب بيان حكومي.

وذكر البيان أنه السفير الكندي قدم خلال اللقاء التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تسمنه رئاسة الحكومة، وتمنى له النجاح في عمله، وعبّر عن أمله بتعزيز العلاقات بين كندا وإقليم كوردستان والعراق عامة.

وابدى السفير الكندي استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان والعراق عبر الاستفادة من التجربة الكندية وخبرتها في النظام الاتحادي.

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