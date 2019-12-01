حكومة كوردستان تصوت على قانون الإصلاح لإرساله الى البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وافاد وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان فالا فريد بأن المجلس سيناقش في جلسة اليوم عددا من الملفات، اهمها مشروع قانون الاصلاحات الحكومية بهدف التصويت عليه وارساله الى برلمان الاقليم للمصادقة عليه.

وتعهد مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة بمكافحة الفساد، وتنفيذ الاصلاحات في مؤسسات الاقليم ومفاصله، فيما اكد مرارا على ان تقديم الخدمات وتحسين معيشة مواطني الاقليم من اهم اولويات الحكومة.

سوار احمد