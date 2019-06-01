"سوريا الديمقراطية" توقع اول اتفاق رسمي مع الأمم المتحدة

اربيل (كوردستان 24)- وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع الأمم المتحدة يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في النزاعات العسكرية.

وقالت "سوريا الديمقراطية" في بيان ان الاتفاق جاء بعد اشهر من المحادثات بين مسؤولي الأمم المتحدة لشؤون الأطفال وممثلين عنها لتطبيق الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال.

وتم التوقيع على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة وذلك في 29 حزيران يونيو المنصرم، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ووُقّع الاتفاق من قبل الممثل الخاص ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة فرجينيا غامبا والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وذلك بعد مضي محادثات طويلة على كيفية حماية الأطفال ومساعدتهم ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأفاد البيان بأن الأمم المتحدة ابدت استعدادها الكامل لدعم جهود الإدارة الذاتية بشكل أوسع لتقديم الدعم و حماية مئات الآلآف من الأطفال في شمال شرق سوريا، وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية ولعب دور فعال لإنهاء الحرب المستمرة والمشاركة في عملية بناء السلام.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ثلث مساحة سوريا شرق نهر الفرات وحاربت تنظيم داعش منذ سنوات بدعم من الولايات المتحدة.

سوار احمد