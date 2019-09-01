رئيس اقليم كوردستان يعزي بضحايا كربلاء

اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، تعازيه إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بكربلاء، معرباً عن استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المصابين.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية "نتقدم بتعازينا القلبية الحارة إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم في كربلاء نتيجة تزاحم الزوار المشاركين في مراسم عاشوراء، والذي أدى إلى وفاة أكثر من ٣٠ شخصاً وإصابة عشرات آخرين".

واضاف "كما نعبر عن مشاركتنا إياهم الحزن العميق على هذا المصاب المؤلم داعين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالجنة على الضحايا وبالشفاء العاجل على الجرحى".

زتابع "ونعلن عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم جميع أنواع المساعدات الطبية واستقبال الجرحى".

ووقع عشرات الضحايا اليوم الثلاثاء على اثر تدافع قرب باب الرجاء خلال اداء مراسم ركضة طويريج في مدينة كربلاء.

سوار أحمد