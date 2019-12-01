وزیر الدفاع الایطالي: مستمرون بدعم البيشمركة وتهديدات داعش خطيرة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني والوفد المرافق له.

واُستهل الاجتماع بتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة، ولاسيما تهديدات إرهابيي تنظيم داعش.

وتناول وزير الدفاع الإيطالي العلاقة التاريخية بين إيطاليا وإقليم كوردستان، وقال: "نحن سعداء بالعلاقة الثنائية وبالتنسيق القوي مع قوات البيشمركة".

وأشاد الوزير بالتضحيات التي قدمتها البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب، كما أكد أن التهديد الإرهابي لا يزال قائماً في العراق، وتابع: "لذا فإن ايطاليا ستستمر، كعضو فعال ضمن التحالف الدولي، في الحرب على تنظيم داعش ودعم قوات البيشمركة".

وبعد أن لفت إلى أن بلاده ستجدد، الشهر المقبل، مشاركتها في الحرب ضد داعش ومساعدة قوات البيشمركة لمكافحة الإرهاب، قال وزير الدفاع الإيطالي: "ما زال لدينا الكثير من العمل لكي ننجزه معاً".

بدوره، وجه رئيس الحكومة شكره لإيطاليا على دعمها لقوات البيشمركة، وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقات ودوام التنسيق بين الجانبين.