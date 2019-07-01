نيجيرفان بارزاني يكشف مضمون محادثاته مع ماكرون

اربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن فحوى محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

والتقى بارزاني الرئيس الفرنسي خلال زيارته الحالية لفرنسا والتي جاءت تلبية لدعوة رسمية من ماكرون.

وقال بارزاني للصحفيين ان "الرئيس ماكرون لعب دورا رئيسيا ومهما في حلحلة العلاقات بين اربيل وبغداد".

واكد أن "العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وسبل حل الخلافات بين الجانبين كانت من اهم المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس ماكرون".

وكشف بارزاني عن دعوة وجهها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة اقليم كوردستان ضمن اطار زيارته للعراق.