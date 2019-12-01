الدفاع العراقية تعلن مجمل نتائج "ارادة النصر" في كركوك وديالى

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الدفاع، عن مجمل نتائج عملية "ارادة النصر" المرحلة السابعة في كركوك وديالى.

وذكر بيان للوزارة، يوم الثلاثاء، ان "ابطال قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك وباشراف قائد المقر المتقدم الفريق قوات خاصة الركن سعد علي عاتي الحربية، تمكن من خلال عملية ارادة النصر السابعة ضمن قاطع الحويجه من العثور على اعتدة ومتفجرات مختلفة عدد ٢٦، العثور على ١٣٠ عبوه ناسفة مختلفة الانواع، العثور على ٧ مضافات، العثور على ٢ حزام ناسف".

وتابع البيان "كما تمكن ابطال القيادة وبأشراف مباشر من نائب قائد العمليات من العثور على 5 قنابر هاون و تدمير 16 مضافة و دراجة نارية عدد 1 ومنظومة لتصفية المياه وتدقيق كافة القرى الموجودة في امر العمليات وحسب مستمسكاتهم الثبوتية".