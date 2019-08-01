کوردستان

حكومة كوردستان تجتمع بالكتل الكوردستانية لمناقشة "قضايا هامة"

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
مسرور بارزاني يبحث "قضايا هامة" مع الكتل الكوردستانية
سيتم عقد الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء بأربيل (صورة ارشيفية)
حكومة كوردستان مسرور بارزاني بغداد الكتل الكوردستانية

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع رؤساء الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي يوم غد الأحد.

وسيتم عقد الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء بأربيل.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن الاجتماع سيتناول بحث المسائل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص القضايا المالية والموازنة والنفط والغاز.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان إن الاجتماع سيبحث "قضايا هامة" مشيرا إلى انه سيتم خلاله "طرح سياسة حكومة الإقليم بشأن الموازنة ومستحقات الإقليم وشعبه".

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