"قصف ليلي" يعطل الإنتاج بمصفاة نفطية في حمص

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية السبت أن الإنتاج تعطل في مصفاة نفطية في حمص بعد تعرضها لهجوم صاروخي خلال الليل.

وبحسب مسؤولين في قطاع النفط السوري فان الصواريخ أطلقت على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الإعلام الرسمي وصفه بالإرهابي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن هيثم مسوكر المدير العام للمصفاة قوله إن النيران أخمدت في غضون ساعات وإن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح.

ويقول خبراء في قطاع النفط إن المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.