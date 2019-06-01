بالفيديو.. امن اربيل تبث اعترافات خاطفي رجل هندي

اربيل (كوردستان 24)- بثت مديرية أمن اربيل، اليوم الأحد، اعترافات لمجموعة قامت باختطاف رجل هندي وطالبت ذويه بفدية مالية قبل أن يتم اعتقال افراد المجموعة من قبل العناصر الامنية.

وبحسب الفيديو الذي بثته المديرية فإن مجموعة مكونة من ثلاثة اخوة بصحبة صهرهم قامت باختطاف رجل هندي يملك مطعما في حي عينكاوا بمدينة اربيل ثم طالبت شقيق المختطف بمبلغ 100 الف دولار.

واعترف الخاطفون أن القوات الامنية القت القبض على افراد مجموعتهم قبل أن يستلموا الفدية.