بعد التحالف الدولي.. الناتو يعلق تدريب القوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تعليق عمليات التدريب للقوات العراقية في العراق في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الناتو أنه تم تعليق المهام التدريبية لحلف شمال الأطلسي بعد حادثة مقتل سليماني في بغداد.

وقتل سليماني الى جانب القيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

وفجر مقتل سليماني ومن معه، التوترات في المنطقة، ودفع التحالف الدولي الى تعليق تدريب القوات العراقية في عموم البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه بريطانيا وأمريكا ودول أخرى رعاياها الى عدم السفر للعراق خشية وقوع انتقامات من إيران ووكلائها في العراق.