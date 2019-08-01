المعارضة تدفع بتعزيزات لوقف "الكماشة" على خان شيخون

اربيل (كوردستان 24)- أرسلت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، تعزيزات عسكرية اضافية الى الخطوط الامامية في محاولة لوقف هجوم القوات الحكومية على بلدة خان شيخون في شمال سوريا.

وخلال الأسبوع الماضي تقدم الجيش السوري نحو خان شيخون في إدلب متبعا تكتيك الكماشة الذي قد يؤدي لتطويق القسم الجنوبي من الجيب الخاضع للمعارضة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مقاتلي المعارضة شنوا امس هجوما مضادا على القوات التي تتقدم في الجهة الشرقية بقرية سكيك وإن العشرات لاقوا حتفهم في القتال.

وقالت المعارضة السورية إنها سترسل، اعتبارا من اليوم، مزيدا من مقاتليها إلى الخطوط الأمامية للتصدي لهجوم القوات الحكومية.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة من كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا، مع فرار مئات الآلاف من منازلهم منذ بدء هجوم قوات الحكومة قبل اربعة اشهر.