إقليم كوردستان يعلن السيطرة على الإنفلونزا الموسمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان الأحد سيطرتها على الإنفلونزا الموسمية، وتسجيل انخفاض ملحوظ بمعدلات الإصابة.

وتوفي عدد من الأشخاص فيما خضع آخرون للعلاج وخصوصاً في السليمانية وأربيل بعد اصابتهم بالإنفلونزا الموسمية وتعرف ايضاً بإنفلونزا الخنازير.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع وفد من منظمة الصحة العالمية في مدينة أربيل إن "ما يبعث على السرور أن معدلات الإصابة بهذا المرض تتجه نحو الانخفاض يوم بعد آخر".

وأردف بالقول إن هذا المرض "أصبح تحت السيطرة بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وقال الوزير ايضاً "نشكر المنظمة التي كانت على تواصل دائما معنا في عمليات مكافحة المرض حتى في أيام العطل الرسمية".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان أعلنت مؤخراً عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس الذي ينتشر بالهواء.

ت: ي ع