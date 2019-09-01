"مراسلون بلا حدود" تطالب برفع الحظر عن عمل كوردستان 24 في روج افا

اربيل (كوردستان 24)- طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا بالتراجع عن حظر عمل فضائية كوردستان 24 ضمن اراضيها ومنح الترخيص لفريقها الصحفي لممارسة نشاطه الاعلامي.

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الرسمي "بحسب معلوماتنا فإن المسؤولين الكورد السوريين سحبوا ترخيص العمل الاعلامي من قناة كوردية عراقية (كوردستان24) ويمنعون فريقها الاعلامي من ممارسة نشاطه في المنطقة".

وحثت المنظمة الادارة الذاتية في بيانها على التراجع عن قرارها والسماح لفريق كوردستان 24 باسئناف عملها الاعلامي في مناطق الادارة.

ونددت عدة منظمات حقوقية ومدنية بحظر عمل فضائية كوردستان 24 في غرب كوردستان "شمال سوريا".، فيما طالبت مسؤوليها باطلاق حرية الصحافة وحرية التعبير.

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام يوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها دون اي سبب مبرر وباءت كافة محاولات ادارة المؤسسة للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.

سوار أحمد