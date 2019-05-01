الكاردينال ساكو يدعو عبد المهدي لثلاثة أمور بشأن المسيحيين

اربيل (كوردستان 24)- دعا البطريرك الكردينال لويس روفائيل ساكو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإلغاء التمييز ضد المسيحيين وإبقاء سهل نينوى موحدة وتشجيع النخب على العودة للبلاد.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال عبد المهدي لساكو في مقر اقامته في بغداد.

ودعا ساكو الى إلغاء التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في التوظيف (الوظائف التعويضية) وفي بعض المدارس والكليات.

كما شدد على ضرورة إبقاء بلدات سهل نينوى موحدة، وتسليم الملف الأمني في مناطق المسيحيين الى الشرطة الاتحادية، ودمج أفراد الحراسات السابقة ليتعاونوا مع القوات العراقية في توفير الاستقرار والامان.

وأكد رجل الدين المسيحي على أن تنفيذ هذه الأمور من شأنه تشجيع العائلات المهجَّرة على العودة الى ديارها.

واشار ساكو الى ضرورة تحفيز النُخَب الفكرية والمالية العراقية المهاجرة على العودة من خلال تقديم تسهيلات لهم ومساعدات في سبيل استثمار قدراتهم ليشهد البلد تطورا نحو الأفضل.

وتعرض المسيحيون في العراق الى اعمال عنف منذ عام 2003، وآخرها عندما نزح عشرات الالاف منهم بعدما استولى داعش على الموصل ومناطق سهل نينوى في 2014 وحاول اجبارهم على اعتناق الاسلام بالقوة. وصادر التنظيم ممتلكاتهم ومقتنياتهم في معظم مناطقهم.

سوار أحمد