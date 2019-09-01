كوردستان تتحرك لإيجاد "أجواء ملائمة" مع بغداد قبل تعداد 2020

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد الخميس إن الاقليم يخشى تسييس التعداد السكاني في العراق، واشار الى وجود تحرك لإيجاد "أجواء ملائمة" قبل اجراء التعداد.

وأدلى رشيد بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤول ملف الحوار المشترك خالد شواني ووفد رفيع من الحكومة الاتحادية يرأسه مستشار رئيس الوزراء العراقي مهدي العلاق.

وقال رشيد "بحثنا مع الوفد مسألة التعداد بشكل واضح وصريح" مشيرا الى ان "الفنيين في الإقليم وبغداد يعملون على ايجاد اجواء ملائمة لإجراء التعداد".

وتابع "التعداد بحاجة الى تطبيع في مناطق العراق كافة وبعدها المضي في تعداد سكاني ناجح" مجدداً التأكيد على أن حكومة اقليم "تدعم وبشكل كامل اجراء التعداد مع اهمية ابعاده عن التدخلات السياسية".

وخلال المؤتمر، قال وزير الاقليم خالد شواني إن وفدا رفيعا من الحكومة الاتحادية قدم الى اقليم كوردستان لغرض التباحث حول التعداد السكاني.

وتابع "نحن بدورنا اكدنا تأييد اجراء التعداد السكاني، ولكن لدينا بعض المشاكل والمخاوف خاصة بما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وقد طلبنا من وفد الحكومة الاتحادية ان تأخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار".

الى ذلك قال العلاق في المؤتمر إن "اجتماعاتنا مع الوزيرين في حكومة الاقليم كانت مثمرة وتباحثنا بشأن استعدادات حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لإجراء التعداد السكاني في عام 2020".

ولفت الى انه سيعقد اجتماعات مع هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة ومع بعثة الامم المتحدة في العراق بهدف التوصل الى اتفاق وإجماع لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض طريق الخطة التقنية والاستعدادات لإجراء التعداد.

وأعلن العلاق عن عزم الحكومة الاتحادية اجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل، وقال "هناك على اعلى المستويات تأييد ودعم وتنسيق من قبل حكومة اقليم كوردستان لإجراء التعداد السكاني".

وسبق أن قالت حكومة اقليم كوردستان إن لديها ملاحظات على آلية التعداد السكاني. وأشارت الى سعيها الى عقد اتفاق عادل حول الموازنة الاتحادية للعام 2020.