التحالف الدولي يغير على مخبأ لداعش قرب خانقين

أربيل (كوردستان 24)- شن طيران التحالف الدولي اليوم الأحد ضربة جوية على مخبأ لتنظيم داعش في منطقة مترامية الأطراف قرب خانقين.

واستهدفت الضربة موقعا كان مسلحو داعش يتخفون فيه قرب منطقة نهر الوفد الواقعة الى الغرب من مدينة خانقين شمال شرق بعقوبة.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن الضربة نُفذت "وفقاً لمعلومات دقيقة" وأشارت الى أنها أدت الى تدمير الهدف "وقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا يختبأون فيه".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.