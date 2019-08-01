البيشمركة توجه طلبا لألمانيا

اربيل (كوردستان 24)- دعت قوات البيشمركة، اليوم الاربعاء، الحكومة الالمانية الى زيادة دعمها، تزامنا مع زيارة لوزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب الى اقليم كوردستان.

ووصلت كرامب اربيل يوم امس الثلاثاء قادمة من العاصمة العراقية بغداد حيث التقت اليوم بوزير داخلية الاقليم ريبر احمد وتباحثا ملف تدريب قوات البيشمركة ودعمها.

وقال القائد في قوات البيشمركة عزيز ويسي للصحفيين ان "المانيا مستمرة بعملية دعم وتدريب قوات البيشمركة".