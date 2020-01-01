ضبط عشرات العبوات وتدمير كهفين لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات الأمنية العراقية الخميس عن ضبط عشرات العبوات الناسفة وتدمير كهفين ومواقع لداعش شمال غرب كركوك.

وأفاد بيان عسكري عراقي بان القوات الأمنية نفذت "تفتيش شملت سلسلة جبال مامه ومسك خط البيشمركة السابق وتفتيش قرى كبيبة ومزيرير والمنصورية... لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين" ضمن بلدة الدبس الواقعة في شمال غرب كركوك.

وبحسب خلية الإعلام الأمني الرسمية فقد عثرت قوات الأمن على 32 عبوة ناسفة "من مخلفات داعش" حيث تم إبطال مفعولها من قبل الفريق الهندسي.

وذكر البيان أنه تم العثور كذلك على كهفين وثلاثة مواقع اختباء لخلايا داعش في المنطقة نفسها، مضيفاً "وقد تم تدميرها من قبل القوة المنفذة للواجب".

وسبق أن شهدت المنطقة المترامية الأطراف عمليات تمشيط مماثلة، إلا أن نشاط الخلايا النائمة للتنظيم لا يزال مستمرا محاكياً أسلوب حرب العصابات.