مقر البارزاني ينشر توضيحاً إزاء خبر عار عن الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر البارزاني اليوم السبت توضيحاً إزاء خبر عار عن الصحة تداولته وسائل إعلام محلية في الأيام القليلة الماضية.

وفيما يلي نص التوضيح:

نشر عدد من المواقع الإلكترونية الكوردية والعربية، في الأيام الأخيرة، خبراً مفاده أن الرئيس مسعود بارزاني قد قدم مبادرة لحل المشكلات ضمن العملية السياسية في العراق. وقالت: إن غالبية الأطراف الشيعية قد رفضت تلك المبادرة.

من هنا نعلن لجميع الأطراف أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن الرئيس بارزاني لم يتقدم بأي مبادرة أساساً، ليتم رفضها من قبل أي شخص أو أي طرف.

إعلام مقر البارزاني

١١/ كانون الثاني/ ٢٠٢٠