داعش يهاجم "علاس".. والأمن يصده للمرة الثالثة منذ مطلع 2019

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن العراقية في وقت متأخر من مساء الأحد عن احباط هجوم شنه تنظيم داعش على حقول للنفط بمحافظة صلاح الدين.

وهذا أحدث هجوم يشنه تنظيم داعش على الحقول الاستراتيجية في المنطقة التي تبعد على مسافة 40 كيلومتراً الى الشرق من مدينة تكريت.

وسبق أن شن مسلحو التنظيم هجومين على الحقول ذاتها في أيار مايو 2019، لكن قوات الأمن صدتهما. وتتركز الهجمات عادة في محيط الحقول.

وقالت المديرية العامة لشرطة الطاقة في بيان إن حرس الحقول صدوا مساء امس "تعرضاً جباناً لعصابات داعش الأرهابي على حقول علاس النفطي".

وأضاف البيان أن مسلحي داعش حاولوا الاقتراب من الحقول، لكن قوات الأمن تمكنت من "ردعهم بقوة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل اخرى او فيما اذا كانت المواجهات قد اوقعت خسائر بشرية.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن الهجوم الذي شنه داعش كان يستهدف "فوج الشرطة" المرابط عند الحقول. ولم يخض في التفاصيل.

وشُن على الرغم من اعلان العراق انتهاء عمليتين عسكريتين لتطهير غرب البلاد وشمال بغداد من فلول تنظيم داعش وخلاياه النائمة.

ويقع حقل علاس النفطي وسط مرتفعات حمرين، وهي آبار نفطية غير مستغلة في الوقت الحاضر. وسبق أن احرق التنظيم هذا الحقل وحقل عجيل عندما كانا تحت قبضته قبل نحو ثلاث سنوات.

ويقدر الاحتياطي النفطي لحقلي علاس وعجيل بنحو ثلاثة مليارات برميل فضلا عن الغاز والكبريت.