کوردستان

برنامج فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح

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برنامج فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح
برنامج فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح
مهرجان اربيل المسرحي النشاطات البرنامج

أربيل (كوردستان 24)- بدأت يوم امس الثلاثاء فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح.

وسيكون برنامج العروض والنشاطات على الشكل الآتي:

 

الثلاثاء 10 – 12- 2019

- مراسيم افتتاح المهرجان في قاعة الثقافة الساعة 6 مساء

الاربعاء 11 – 12- 2019

- الدراماتورج والدراماتورجية في المسرح الحديث ( ندوة فكرية) الساعة 10 صباحا في قاعة مديرية النشاط المدرسي

-العرض المسرحي الاردني "ثامن ايام الاسبوع" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا

-عرض اربيل (اقليم كوردستان) - "الشرف" الساعة 6 مساء في قاعة معهد الفنون الجميلة.

-العرض المغربي "فاس آ فاس"- الساعة 8 مساء قاعة مديرية فن المسرح

الخميس 12 – 12 – 2019

- جلسة نقدية الساعة 10 صباحا في قاعة النشاطات المدرسية

- عرض معهد غوتة الالماني "حلم منتصف الصيف" الساعة 12 ظهرا في معهد الفنون الجميلة

- عرض دهوك (اقليم كوردستان) "لجنة النزاهة" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا

- عرض السليمانية "اقليم كوردستان) "خطة العجائز" الساعة 6 مساء في قاعة الفنون الجميلة.

- العرض البولندي "كوردستان حرة" الساعة 8 مساء في فاعة مديرية المسرح

يوم الجمعة 13–12

 - رحلة سياحية الى مصيف شنكلبانة في رواندوز

يوم السبت 14 – 12

 - جلسة نقدية الساعة 10 صباحا في قاعة النشاطات المدرسية

- العرض المصري "رجال لهم رؤوس" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا

- عرض كركوك (اقليم كوردستان) "عرس وحشي" الساعة 6 مساء في قاعة ميديا

- عرض جمجمال (اقليم كوردستان) "مشاكل رجل ميت" الساعة 8 مساء في قاعة مديرية فن المسرح

يوم الاحد 15 – 12

- جلسة نقدية الساعة 10 صباحا قاعة النشاطات المدرسية

- العرض العراقي "ساعة السودة" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا

- العرض الدانماركي "ميللمتو" الساعة 6 مساء في قاعة الفنون الجميلة

- جلسة نقدية – الساعة 8 ليلا يقام في قاعة النشاطات المدرسية

يوم الاثنين 16 – 12

- الحفل الختامي للمهرجان وتوزيع الجوائز – الساعة 10 صباحا في قاعة ميديا.

سوار احمد

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