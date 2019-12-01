برنامج فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح

أربيل (كوردستان 24)- بدأت يوم امس الثلاثاء فعاليات النسخة السادسة من مهرجان اربيل الدولي للمسرح.
وسيكون برنامج العروض والنشاطات على الشكل الآتي:
الثلاثاء 10 – 12- 2019
- مراسيم افتتاح المهرجان في قاعة الثقافة الساعة 6 مساء
الاربعاء 11 – 12- 2019
- الدراماتورج والدراماتورجية في المسرح الحديث ( ندوة فكرية) الساعة 10 صباحا في قاعة مديرية النشاط المدرسي
-العرض المسرحي الاردني "ثامن ايام الاسبوع" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا
-عرض اربيل (اقليم كوردستان) - "الشرف" الساعة 6 مساء في قاعة معهد الفنون الجميلة.
-العرض المغربي "فاس آ فاس"- الساعة 8 مساء قاعة مديرية فن المسرح
الخميس 12 – 12 – 2019
- جلسة نقدية الساعة 10 صباحا في قاعة النشاطات المدرسية
- عرض معهد غوتة الالماني "حلم منتصف الصيف" الساعة 12 ظهرا في معهد الفنون الجميلة
- عرض دهوك (اقليم كوردستان) "لجنة النزاهة" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا
- عرض السليمانية "اقليم كوردستان) "خطة العجائز" الساعة 6 مساء في قاعة الفنون الجميلة.
- العرض البولندي "كوردستان حرة" الساعة 8 مساء في فاعة مديرية المسرح
يوم الجمعة 13–12
- رحلة سياحية الى مصيف شنكلبانة في رواندوز
يوم السبت 14 – 12
- جلسة نقدية الساعة 10 صباحا في قاعة النشاطات المدرسية
- العرض المصري "رجال لهم رؤوس" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا
- عرض كركوك (اقليم كوردستان) "عرس وحشي" الساعة 6 مساء في قاعة ميديا
- عرض جمجمال (اقليم كوردستان) "مشاكل رجل ميت" الساعة 8 مساء في قاعة مديرية فن المسرح
يوم الاحد 15 – 12
- جلسة نقدية الساعة 10 صباحا قاعة النشاطات المدرسية
- العرض العراقي "ساعة السودة" الساعة 4 عصرا في قاعة ميديا
- العرض الدانماركي "ميللمتو" الساعة 6 مساء في قاعة الفنون الجميلة
- جلسة نقدية – الساعة 8 ليلا يقام في قاعة النشاطات المدرسية
يوم الاثنين 16 – 12
- الحفل الختامي للمهرجان وتوزيع الجوائز – الساعة 10 صباحا في قاعة ميديا.
سوار احمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة