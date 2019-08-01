بارزاني يعزي بوفاة ابراهيم الخياط

اربيل (كوردستان 24)- بعث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الخميس برقية تعزية بوفاة أمين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط.

ولقي الخياط مصرعه في حادث سير يوم الاربعاء على الطريق الرابط بين اربيل ومدينة عقرة في دهوك وأصيب احد مرافقيه بجروح.

وجاء في البيان "بأسف بالغ بلغنا وفاة الامين العام لاتحاد ادباء وكتاب العراق الشاعر والكاتب والمثقف ابراهيم خياط".

وتابع "نوجه تعازينا الحارة لأعضاء اتحاد الادباء في العراق وعائلة الفقيد المحترمة داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته".

وتمنى بارزاني للراحل "الرحمة والمغفرة" ولاسرته ومحبّيه واصدقائه "الصبر والسلوان".

سوار أحمد