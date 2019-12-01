بالفيديو | "شمس وألوان".. واحتفالات هادئة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- احتفل الكورد في عموم إقليم كوردستان، باليوم الوطني للعلم، وهو مناسبة يتم إحياؤها في كل عام في مدن الإقليم وخارجه.

ورُفع علم كوردستان في جميع مدن الإقليم لاسيما في المدارس والكليات والمؤسسات الأهلية والحكومية وجميع المقار الحزبية.

ويتكون العلم الكوردي من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأبيض وتتوسطه شمس باللون الأصفر، وهو العلم الرسمي لإقليم كوردستان.

وجرت احتفالات عديدة بإقامة نشاطات وفعاليات هادئة زينتها الأعلام في المؤسسات التعليمية. وهذا ثاني احتفال يحييه الكورد بيوم العلم في ظل تحسن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بعد توتر أعقب استفتاء الاستقلال عام 2017.

ويحتفل الكورد بيوم العلم نسبة إلى اليوم الذي رفع فيه فوق مبنى البلدية في مهاباد تزامنا مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان قبل نحو سبعة عقود.

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة المحتفلين وهم يرتدون الأزياء الكوردية التقليدية فيما انشغل آخرون بالتقاط الصور الشخصية والجماعية.

ولم يقتصر الاحتفال على إقليم كوردستان بل شمل ايضا أبناء الجالية الكوردية في أوروبا وأمريكا وروسيا فضلاً عن دول أخرى.

وطغى الهدوء على احتفالات هذا العام لجملة أسباب مرتبطة، الى حد ما، بالأوضاع الراهنة بجوار الإقليم بالإضافة الى العراق عموماً.