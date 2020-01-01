الإدارة الذاتية تحشّد لإنشاء محكمة محلية لسجناء داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال ممثل لجنة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عبد الكريم عمر، إن السلطات تخطط لإنشاء محكمة محلية لمحاكمة اسرى داعش المحتجزين في المنطقة.

يأتي هذا بعدما رفضت دول أوروبية عديدة استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش والذين تحتجزهم الآن السلطات المحلية منذ أن فقد التنظيم المتشدد آخر الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا العام الماضي.

وقال عمر للصحفيين في هلسنكي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو "لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع".

وسبق أن تم استبعاد محكمة دولية كاملة خاصة، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة قد يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.

وكانت السلطات المحلية في الإدارة الذاتية قد اقترحت إنشاء محكمة محلية العام الماضي. وقال عمر الآن إن الهدف هو بدء الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال عمر "تم ارتكاب الجرائم هناك ومن ثم فإن الأدلة والشهود هناك أيضا".

ويمثل الأوروبيون حوالي خُمس نحو 10 آلاف مقاتل لداعش في سجون الإدارة الذاتية.

وقال عمر إنه طلب من فنلندا ودول أخرى دعم العملية، مضيفا أن جميع الدول ستتم دعوتها للمشاركة إذا رغبت في ذلك.

واستعادت فنلندا حتى الآن اثنين من الأيتام من مخيم الهول حيث يتم احتجاز حوالي 70 ألفا من زوجات وأطفال مقاتلي داعش لكنها لا تخطط لاستعادة أي مقاتلين.