جوازات العراق توقف الإصدار مؤقتاً وتستثني "الحالات الطارئة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية الخميس عن تعليق إصدار الجوازات والإقامات وهويات الأحوال المدنية بدءاً من 25 من الشهر الجاري ولتسعة أيام بسبب "الجرد السنوي".

والجرد السنوي هو إجراء روتيني يتعلق بالإحصاءات وتنظيم العمل وأعداد خطط للعام المقبل تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقالت مديرية الأحوال المدنية والجوزات والإقامة في بيان إنه تقرر إيقاف العمل في مديرياتها ودوائرها كافة في بغداد والمحافظات للفترة 2019/12/25 ولغاية 2020/1/2".

ونقل البيان عن مدير عام المديرية اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي قوله إن تعليق إصدار الجوازات يأتي "مع نهاية السنة الماليّة ولأغراض الجرد السنوي".

وأكد "استثناء الحالات الطارئة".

وسيشمل قرار مديرية الأحوال المدنية إقليم كوردستان ايضاً حيث ترتبط دوائر الجوازات بالحكومة الاتحادية مثلما هو سائد في كل عام.