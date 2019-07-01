بيك: علاقاتنا متواصلة مع كوردستان وسنستمر بدعم البيشمركة

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول امريكي رفيع، اليوم الجمعة، ان علاقات الولايات المتحدة مستمرة مع اقليم كوردستان، فيما اكد في الوقت نفسه على مواصلة بلاده لدعم قوات البيشمركة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران اندرو بيك.

وهنأ بيك بارزاني على تسلمه منصب رئاسة وزراء الاقليم بشكل رسمي بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية.

ومنح برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء، ثقته لمسرور بارزاني الذي شكل حكومة ائتلافية قال إنها ستمثل حقبة جديدة للإقليم.

وشدد بيك على اهمية استمرار العلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان.

وأكد المسؤول الامريكي على ان بلاده ستستمر بدعم قوات البيشمركة.

وقالت الخارجية الأمريكية في وقت سابق ان الولايات المتحدة تعمل مع اقليم كوردستان على "القضايا المهمة" لاسيما إصلاح" العلاقات مع الحكومة الاتحادية فضلاً عن الأمن الاقليمي والإصلاح الاقتصادي.

ويحتفظ مسرور بارزاني بعلاقات قوية مع التحالف الدولي. وكان يشغل منصب مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان الذي شارك، وبشكل محوري، في الحرب ضد الارهاب المتمثل بداعش وخاض عمليات حتى خارج حدود الإقليم بما في ذلك داخل سوريا.

سوار أحمد