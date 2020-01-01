کوردستان

احمد الجبوري: القيادة الحكيمة سبب ازدهار إقليم كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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تغريدة للجبوري بأربع صور عن سبب ازدهار كوردستان
النائب في البرلمان العراقي احمد الجبوري - صورة ارشيفية
كوردستان احمد الجبوري

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب في البرلمان العراقي احمد الجبوري، إن السبب الرئيسي لازدهار إقليم كوردستان يعود للقيادة الحكيمة.

ونشر الجبوري على حسابه في تويتر أربع صور لإقليم كوردستان الذي يتألف من أربع محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وقال إن "ازدهار واستقرار إقليم كردستان العراق ليس بسبب كثرة التخصيصات المالية من بغداد والتي هي بنفس حجم التخصيصات للمحافظات العراقية الـ15 تقريباً".

وتابع "إن السبب الرئيسي لازدهار ونمو كردستان هي القيادة الحكيمة للسلطة الكردية والإدارة الناجحة للموارد المالية وفرض القانون على الجميع".

وفاز الجبوري بمقعد في البرلمان عن التيار المدني الذي يقوده فائق الشيخ علي، وذلك في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار مايو 2018.

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