تغريدة للجبوري بأربع صور عن سبب ازدهار كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب في البرلمان العراقي احمد الجبوري، إن السبب الرئيسي لازدهار إقليم كوردستان يعود للقيادة الحكيمة.

ونشر الجبوري على حسابه في تويتر أربع صور لإقليم كوردستان الذي يتألف من أربع محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وقال إن "ازدهار واستقرار إقليم كردستان العراق ليس بسبب كثرة التخصيصات المالية من بغداد والتي هي بنفس حجم التخصيصات للمحافظات العراقية الـ15 تقريباً".

ازدهار واستقرار #اقليم_كردستان_العراق

ليس بسبب كثرة التخصيصات المالية من بغداد..والتي هي بنفس حجم التخصيصات للمحافظات العراقية الـ(١٥) تقريباً

حيث ان السبب الرئيسي لازدهار ونمو كردستان هي القيادة الحكيمة للسلطة الكردية والإدارة الناجحة للموارد المالية وفرض القانون على الجميع pic.twitter.com/7vUIxERyv9 — النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) January 16, 2020

وتابع "إن السبب الرئيسي لازدهار ونمو كردستان هي القيادة الحكيمة للسلطة الكردية والإدارة الناجحة للموارد المالية وفرض القانون على الجميع".

وفاز الجبوري بمقعد في البرلمان عن التيار المدني الذي يقوده فائق الشيخ علي، وذلك في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار مايو 2018.