حكومة كوردستان تصدر بياناً بشأن إطلاق النار في مطعم باربيل

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء بياناً عن حادث إطلاق النار قرب مطعم في اربيل مما أودى بحياة موظف في القنصلية التركية واحد المواطنين وجرح آخر.

وفيما يلي نص البيان:

ندين وبشدة العمل الإجرامي الذي وقع ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، مما أودى بحياة موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلاً عن إصابة مواطن آخر.

نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا ونشاطرهم الأحزان، كما نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كوردستان تجري التحقيقات والمتابعة الجدية بهدف اعتقال المنفذين، وإنزال العقوبات القانونية بحقهم، ولن يُسمح بزعزعة أمن إقليم كوردستان واستقراره بأي شكل من الأشكال.

حكومة إقليم كوردستان

17/7/2019