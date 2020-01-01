هكذا وصف عبد المهدي مواقف الرئيس بارزاني إزاء أزمة العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، مواقف الرئيس مسعود بارزاني إزاء أحداث العراق بـ"المتوازنة"، داعياً في الوقت نفسه الى مواصلة التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

تصريحات عبد المهدي نقلها بيان أصدره مكتب الرئيس بارزاني بعد لقاء جمع الطرفين بأربيل يوم أمس في إطار أول زيارة يجريها رئيس الوزراء الاتحادي الى إقليم كوردستان منذ توليه منصبه أواخر 2018. ووصل عبد المهدي الى الإقليم أمس وزار السليمانية ايضاً.

وبحث عبد المهدي مع الرئيس بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني آخر مستجدات الوضع في العراق وخصوصاً التوترات الأخيرة التي تفجرت في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية ببغداد.

وذكر البيان أن عبد المهدي أشاد بمواقف الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان بشأن تلك الاحداث، ووصف تلك المواقف بـ"العالية والمتوازنة".

وشدد عبد المهدي، بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التنسيق والعلاقات الأخوية بين الجانبين".

هذا وجدد الرئيس بارزاني رغبته في حل مشكلات وأزمات العراق، ودعمه لإنهاء العقد والخلافات بطرق عقلانية بعيدة عن المزايدات، وعبر انتهاج الأطر والآليات الدستورية.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد الجانبان على وصول العلاقات بين أربيل وبغداد الى مرحلة جديدة وإيجابية، كما اعتبرا استمرار تلك الأجواء الإيجابية ضرورة ملحة.

وقبل نحو أسبوع، وجه الرئيس بارزاني رسالة الى الرأي العام في العراق وإقليم كوردستان دعا الجميع فيها الى "الاستماع الى لغة العقل والمنطق وعدم الانجرار خلف العواطف والمزايدات غير المفيدة".

وقال الرئيس بارزاني في رسالته إن على الذين يشعرون بالمسؤولية، التحلي بالعقل والحكمة لإيجاد الحل المعقول الذي يخدم جميع الأطراف.