عقوبات تنتظر المدخنين داخل سيارات الأجرة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تعميماً يقضي بحظر التدخين داخل سيارات الأجرة والنقل العام في الإقليم.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار (ثمانية دولارات) على من يخالفه، حسبما أفادت مديريات المرور في الإقليم.

وقالت مديرية مرور السليمانية إن كتاب وزارة الداخلية الصادر في 26 من الشهر الماضي نص على حظر التدخين داخل سيارات النقل العام وفرض غرامة مالية على المخالفين.

وأضافت في بيان أن فرض القرار ستتولاه رجال المرور وشرطة البلديات على يتم إيداع الغرامات المالية في حزينة حكومة إقليم كوردستان.

كانت وزارة النقل والمواصلات قد أصدرت في أواخر العام الماضي قانو حظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات.