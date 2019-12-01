الرئيس بارزاني: تغيير القوانين ينبغي ان يكون لمصلحة كافة العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني على ان اي تغيير في القوانين، ينبغي ان يصب في مصلحة العراقيين بمختلف مكوناتهم.

وجاء ذلك، اليوم الاحد خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في اربيل.

وتم خلال اللقاء بحث اخر المستجدات وتطورات العملية السياسية العراقية ومقترحات حل الازمة التي يعاني منها العراق وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي فؤاد حسين.

وتباحث الجانبان تغيير القوانين في البرلمان العراقي وخصوصا قانون الانتخابات، فيما اكد الرئيس بارزاني على ضرورة ان يصب اي تغيير في القوانين في صالح العراقيين بمختلف مكوناتهم.

ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاحد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يبحث الحلبوسي مع القادة في كوردستان عدة ملفات تخص الاوضاع الحالية، ومنها مسألة الاتفاق على رئيس الوزراء المقبل.