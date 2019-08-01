مرور كوردستان توضح بشأن زيادة اسعار المعاملات

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت ادارة مرور اقليم كوردستان، الاثنين، انها لم تضف اي زيادة على اسعار المعاملات المرورية بعد التعديل الذي طرأ على الاسعار وفق القانون العراقي الاتحادي الجديد.

ويقول المسؤولون في ادارة المرور التابعة لاقليم كوردستان ان القانون العراقي الجديد لم يطبق في كوردستان حتى الآن وان القانون رقم 86 لعام 2004 والصادر عن برلمان الاقليم لا يزال ساريا.

وقال المدير العام لمرور اقليم كوردستان رزكار علي لكوردستان 24 "بحسب التعديلات في القانون المروري العراقي فإن الزيادة تصل الى 50 بالمئة وهو ما يتسبب بزيادة العبء على المواطنين".

وقال عضو اللجنة الامنية في برلمان اقليم كوردستان نزار ملا عبد الغفار لكوردستان 24 ان "اي قانون يصدر من الحكومة الاتحادية تتم مناقشته في برلمان الاقليم وفي حال كان مضرا لمواطني كوردستان فإنه لا ينفذ".

واصدرت الحكومة الاتحادية في وقت سابق قانونا تزيد فيه من اسعار المعاملات المرورية بنسبة تصل الى 50 بالمئة.

سوار أحمد