هولندا تحث مواطنيها على مغادرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- حثت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، مواطنيها على مغادرة العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية - إن "الاضطرابات والعنف تزايد في بغداد وحول المطار، حيث لا يمكن التنبؤ بالوضع".

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا، عقب التصريحات الإيرانية بالرد على مقتل قاسم سليماني.

وأعلن التليفزيون الرسمي العراقي مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقاسم سليمانيفجر اليوم بغارة امريكية قرب مطار بغداد.