عبد المهدي يرسم الخطوط العريضة للعلاقة مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان يحكمها الدستور، وأشار في الوقت نفسه الى انه تم تجاوز الكثير من الخلافات بين الجانبين غير أن الكثير من المشاكل العالقة "موروثة".

وقال عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية بثت ليلة الاربعاء إنه "لا يحابي احدا ولا يعادي احدا، فالكل شعب عراقي والكل له حقوق في هذا البلد، وقد نظمنا العلاقة مع كوردستان في اطار الدستور، وحريصون على الاستمرار في تطبيق الدستور نصا وروحا".

وأضاف أن "قانون موازنة نراعيه بالكامل... قانون الموازنة يقول اذا لم تلتزم كوردستان بتسديد ٢٥٠ الف برميل يوميا فيجب ان تقتطع من حصتها، ونحن نقتطع من حصتها هذه النسبة منذ بداية السنة ولحد الآن".

مشاكل موروثة

أقر عبد المهدي بأن "هنالك مشاكل مع الإقليم، لكننا تجاوزنا الكثير منها ونتصرف الآن كبلد واحد، وهناك مشاكل امنية وحدودية بحاجة الى حلول وكلها موروثة وليست محصورة بالفترة القصيرة الماضية".